Laurita Fernández posó en lencería blanca y subió la temperatura en las redes sociales

Laurita Fernández se destaca frente a las cámaras de televisión, pero también en las redes sociales, ya que no solo comparte su increíble talento con los usuarios que la siguen, sino también luciendo conjuntos de indumentaria y lencería que encantan a los usuarios.

Y esta ocasión no fue la excepción, porque desde el umbral de la puerta posó con un conjunto de lencería blanco que constaba de un corpiño armado con aro push up y base larga de encaje, junto con un culotte less del mismo color.

El sensual posteo de Laurita Fernández. Foto: Instagram

Y aun cuando anunció que se trataba de un adelanto de la nueva campaña organizada por la marca “Kaury”, Laurita también reveló que realizó un tratamiento sobre su piel para adquirir un tono bronceado y dejó el contacto del centro de estética al que acudió para que aquellos seguidores que estén interesados puedan contactarse y reservar un turno.

El conjunto de Laurita Fernández que revolucionó las redes. Foto: Instagram

Quién es el nuevo amor de Laurita Fernández

Durante algunas semanas corrió el rumor por las redes sociales acerca de un aparente romance entre la bailarina y el director ejecutivo del programa ‘Todos a Bordo’, Claudio Brusca -más conocido “Peluca”- a raíz de las salidas que ambos habían realizado juntos.

Laurita Fernández publicó las primeras fotos a los besos con su novio en Instagram. Foto: Instagram.

Y dichos rumores fueron confirmados cuando Laurita compartió una tierna fotografía de ambos en su cuenta de Instagram, blanqueando su noviazgo.