Barby Franco está de vacaciones hace varios días junto a su pareja, Fernardo Burlando. En sus redes sociales mostró su recorrido por Punta del Este y ahora se encuentra en Bariloche. El viaje lo hizo en un lujoso avión privado y retrató cada detalle para sus seguidores.

Barby Franco posando en Punta del Este Foto: Instagram/@barbaritafranco21

La modelo posó en bikini en las playas uruguayas y logró cautivar. Además, Barby Franco disfrutó de paseo en caballo, algo que disfruta mucho hacer también Argentina junto al suyo, Fausto. Volvió a Argentina en avión privado y aterrizó en la Patagonia para encontrarse con sus amigos.

Barby Franco en Punta del Este Foto: Instagram/@barbaritafranco21

Franco se cruzó con Jesica Cirio, con la que posó con impresionantes paisajes de Bariloche y disfrutó momentos con Chloe, la hija. “Todo es más lindo con la amiga”, escribió junto a una foto con la modelo sobre un bote en el Lago Nahuel Huapi. Además, compartió una imagen del gran grupo de personas que eran y se lo veía a Burlando con la nena en brazos.

Barby Franco y Jesica Cirio en Bariloche Foto: Instagram/@barbaritafranco21

En cuanto al avión privado, lo compartió con Fernando Burlando. Barby Franco posó en el lujoso baño lleno de espejos, junto a su pareja en los asientos y mirando por la ventana. Durante su viaje, la modelo fue activa con sus seguidores para responder a todas sus preguntas y hacerlos parte de sus momentos felices.

Barby Franco en el baño del avión privado Foto: Instagram/@barbaritafranco

Barby Franco y Fernando Burlando en el avión privado Foto: Instagram/@barbaritafranco

Barby Franco habló de su tristeza

Hace una semana, la modelo había subido una imagen suya con cara triste y los ojos rojos. Sus seguidores le preguntaron cómo se encontraba. “Anda medio mal, no todo es felicidad en Instagram, hoy ya estoy mejor”, respondió Barby. Sus fans insistían, pero ella no estaba cómodo hablando sobre eso.

Barby Franco desde Punta del Este. Foto: Instagram/Barby

“Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo), se los contaré. Por el momento me lo reservo”, reveló Barby Franco. Sin embargo, sí quiso dejar en claro que no tenía que ver con Fernando Burlando y no se habían peleado.