Larissa Riquelme posó al borde de la censura y recordó por qué es “la Novia del Mundial”

No hace falta hacer mucha memoria para recordar por qué Larissa Riquelme saltó a la fama. La modelo paraguaya llamó la atención del planeta entero por la particular manera de guardar su celular durante el Mundial de Fútbol de 2010.

Hoy en día, la morocha apuesta fuerte a las redes, además de trabajar en un programa de radio en su país natal. En su cuenta de Instagram se encarga de postear todo tipo de material y las fotos con diversos estilos son un clásico.

En esta oportunidad, decidió subir una serie de fotos del recuerdo a sus historias y al borde de la censura. En el collage de imágenes se la ve sin ropa en varias poses frente a unos barriles, en lo que pareciera ser una bodega.

Cómo fueron las fotos en Brasil que recordó Larissa Riquelme

Larissa Riquelme compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que sorprendieron a más de uno y se llevó más de 13,4 likes.

En estas, se puede ver a la modelo paraguaya posando desde Bahía, Brasil, durante su viaje por la Copa América celebrada en el año 2021.

Larissa luce un increíble look de playa, con un body negro cavado y unos llamativos lentes de sol de color rojo. “Espero que esta vez no me la borre”, escribió refiriéndose a una posible censura de la red social.