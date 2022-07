La modelo paraguaya de 37 años, Larissa Riquelme, volvió a hacerlo: y es que con un video súper sensual, quien se hizo conocida en el 2010 como “La novia del Mundial” logró cautivar a todos sus seguidores al ritmo de Rosalí: “Mis motomamis”.

Súper sensual, Larissa Riquelme conquista corazones. Foto: Instagram

Así, a la modelo se la vio muy feliz y seductora cantando parte de la letra de la canción, en un video que subió al que le agregó lo siguiente: “Wait til the end (espera hasta el final) Baby, no me llames que esta noche se sale con todas mis motomamis”.

Su publicación causó furor en Instagram, y alcanzó casi 2 mil corazones rojos y más de 40 comentarios. Claro está, muchos de ellos estuvieron muy relacionados con la famosa letra de la canción que la modelo, muy alegre, cantó.

Larissa Riquelme, un verdadero fuego

Con más de 1 millón 800 mil seguidores, y una intensa actividad en Instagram, con cerca de 11.500 publicaciones, Larissa Riquelme se ve estupenda y a diario sus seguidores disfrutan de sus posteos.

Larissa Riquelme hizó un TBT y sorprendió a sus seguidores: "Mucho no cambie". Foto: Larissa Riquelme

Así quedó claro en una de las publicaciones que la modelo de 37 años lució con un body transparente con flores rojas. Y es que en esa oportunidad, la paraguaya recordó una vieja imagen que había publicado, a través de compartir un TBT, o sea, un “Throwback Thursday”, que consiste en una tendencia en internet, que se utiliza para rememorar imágenes o publicaciones pasadas.

El body transparente con flores rojas, que Larissa Riquelme mostró en el TBT con el que sorprendió a sus seguidores. Foto: Larissa Riquelme

En esa oportunidad, Larissa confesó sobre ella misma: “¡Que buena foto….! Mucho no cambie”. Y es que tiene razón, porque la modelo paraguaya sigue luciendo igual de bella y joven como en aquel momento, y sus seguidores lo saben.