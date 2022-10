Larissa Riquelme encendió las redes al posar desde la cama con un conjunto total black con trasparencias

Larissa Riquelme es muy activa en su cuenta de Instagram ya que siempre está compartiendo contenido en las historias o en su perfil, y aunque gran parte del contenido que sube tiene que ver con la promoción de marcas de ropa o de accesorios, en esta oportunidad utilizó el medio para compartir un mensaje distinto.

Larissa Riquelme se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Recostada sobre la cama y dando la espalda a la cámara, la modelo posó con un conjunto enterizo negro que llevaba transparencias en la parte superior y un tono más opaco en la parte inferior; y al mismo tiempo, la espalda quedaba al descubierto con solo una franja de tela con cierre para mantener la prenda ajustada.

Larissa Riquelme conquistó a sus seguidores con su microbikini fucsia. Foto: Instagram

“Nunca me había amado tanto como lo hago ahora. Que, aunque me cuestiono, me elijo; aunque me reprocho, me entiendo; aunque me juzgo, me perdono. Y, sobre todo, me acepto”, escribió la modelo en la descripción del posteo, y agregó: “Voy construyendo de a poco, sin presión y en paz, mi versión más honesta….! Buen comienzo de semana con mucho viento y día gris nosotros salimos a dale luz a este día”.

Larissa Riquelme posó con sensualidad desde la cama. Foto: Instagram

A qué se dedica actualmente Larissa Riquelme

Luego de su paso por el mundo mediático y su tajante presencia ante las cámaras, la modelo paraguaya se desenvuelve hoy en día como influencer en Instagram -red social en la que reúne 1,8 millones se seguidores- y promociona marcas de ropa y de accesorios.

Larissa Riquelme posó con un look casual desde su pieza. Foto: Larissa Riquelme

Pero también persiste dentro del ámbito artístico, ya que es locutora en la emisora Tropicalia 93.9 y formó parte del reality show paraguayo “Yo Voy”.