Larissa Riquelme se animó a un body blanco cavado: “En mi mejor versión”

Larissa Riquelme es una de las modelos en Paraguay más famosas y con más seguidores en las redes sociales. Tras su salto a la fama como la “novia del mundial” de Sudáfrica 2010, la morocha no paró de cosechar fanáticos en su país y en el mundo.

En esta ocasión, la modelo se animó a posar para su cuenta de Instagram con un body blanco cavado y dejó una reflexión.

“La vida me enseñó a amarme. Aquí estoy de pie más fuerte que nunca caminando seguro, luchando por ser mejor cada día por dar lo mejor de mi sin hacer daño a nadie solo a brillar. Una foto que lo hice así, dándole color y las demás en crudo ustedes dirán. ¿Quien dice que no puedo? Al contrario, hoy me siento mejor que antes, en mi mejor versión! ¿Qué opinan?”

Larissa Riquelme posó con un body blanco cavado Foto: Instagram

El éxito de Larissa Riquelme tras el Mundial de Sudáfrica 2010

Larissa Riquelme es una de las modelos, conductoras y actrices más conocidas de Latinoamérica. Fue en 2010 cuando saltó a la fama al ser considerada “la novia del Mundial”.

Larissa Riquelme al borde de la censura en sus redes sociales Foto: instagram

Tal es así que, en la actualidad, Larissa Riquelme se ha convertido, tras su éxito en el Mundial, en una de las influencers más seguidas a nivel global. Pues, en su perfil de Instagram ya cuenta con un total de casi dos millones de seguidores.