Larissa Riquelme es una de las modelos Paraguayas más hermosa. Su carisma, su belleza y el cuidado de su cuerpo la llevan a conquistar constantemente el corazón de todos sus admiradores. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 1,8 millones de seguidores con quienes comparte constantemente su trabajo.

Larissa Riquelme posó con un body negro. Foto: Larissa Riquelme

La presentadora se volvió el centro de atención de todos sus fans tras publicar un video con flashes de una producción de foto super hot que realizó luciendo un conjunto de lencería color crema que consta de una colaless y de un corrector de postura.

“Buen día…! Hermoso arranque de semana. Frase de hoy: Enfócate en lo bueno”, les comentó a sus seguidores que no tardaron en reaccionar con miles de me gustas y respuestas al posteo. “Bombon, “Por dios, siempre linda”, “Que mujer, “Hermosa Larissa”, “Me encantas, me fascinas y me gustas mucho”, “Bella princesa”, “Sos maravillosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Larissa Riquelme compartió con sus seguidores su nueva sesión de fotos Foto: larissa riquelme

Cómo se hizo famosa Larissa Riquelme

Durante el Mundial de futbol que se realizo en Sudáfrica en el año 2010, se viralizó una foto suya festejando un gol de su equipo Paraguay a la selección Italiana. La imagen fue publicada en la prensa internacional y apodó para el resto de la historia a Larissa Riquelme como: “La novia del mundial”.