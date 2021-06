Lana Rhoades está viviendo un gran momento personal y lo comparte con todos sus seguidores de Instagram. Hace poco anunció que va a ser mamá a principios de 2020 y la noticia alegró a todos.

Lana Rhoades Instagram | Instagram

Es que la ex actriz de cine para adultos tiene más de 16.1 millones de admiradores en su cuenta que esperan con interés todas sus publicaciones de fotos publicitarias o videos, y la estrella los complace.

Ahora Lana subió un video saludando a sus fans donde se la ve radiante, con un top blanco deportivo muy cerca de la cámara. La modelo hace poses enfocándose en hacer “ojitos” en el living de su casa.

Luce fresca y maquillada suavemente, con el cabello suelto y muy salvaje y antes de terminar se aleja dejando ver un plano más largo donde se puede llegar a ver que lleva un pantalón a cuadros.

Los seguidores no dejaron de llevarle más de 3.5 millones de “likes” por el video y miles de comentarios, muchos de los que hacen referencia a su nuevo “estado” de embarazo.

“Perdón por desilusionarlos, pero yo soy el papá”, “¿Qué está haciendo el bebé?” o “¿Cuándo le dirás a todos que yo soy el papá?” fueron solo algunos, aunque muchos destacaron su belleza.

Ella solo escribió: “Hola”, saludando a todos con su figura. El nacimiento está previsto, según sus palabras, para mediados de enero del año que viene. Y lo anunció junto a un corazón rojo.

La publicación del anuncio de su embarazo tuvo más de un millón y medio de “me gusta” y miles de felicitaciones. Y también comenzaron los memes en Twitter por la noticia.

Algunos especulan con que Mike Majlak sería el padre del bebé, de quien Lana terminó la relación en noviembre del 2020 porque tenían planes diferentes.

“Lana estaba obsesionada con la idea de la vida y el amor lineal y tradicional”, declaró Mike en un video de YouTube.

Desde mayo la actriz dio indicios de que se venían anuncios y, aunque muchos pensaron que se trataría de algo laboral, la joven siempre dejó claro que se trataba de algo muy personal.

Lana insinuó que tenía un “brillo” de embarazo cuando un fan le dijo que se estaba inyectando algo en el rostro. La respuesta quedó flotando, pero sin una comprobación clara del tema.

Lana Rhoades y la cita más aburrida

Hace unos días Lana contó cuál había sido la cita más aburrida de su vida. Fue con una estrella de los Nets de la NBA, y muchos suponen que se trata de Kevin Durant.

“El tipo que me invitó también invitó a una de las otras chicas. No es la primera vez que me pasa esto, donde me han invitado a una cita y también invitan a una ‘opción de respaldo’”, dijo.

“Terminamos la cena y se fue con ella. No me importó con quién se fuera. La cita fue realmente aburrida y no me importó lo que pasara después”, cerró con gracias la modelo.