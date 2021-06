Lana Rhoades sigue trabajando para dejar atrás su pasado como actriz de cine para adultos, y no para de subir contenido diverso a sus redes. Pero como no todo es trabajo, Lana se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Hawai.

Lana Rhoades (Foto: Instagram) Foto: Instagram @/lanarhoades

Es que la joven de 24 años atraviesa un momento especial de su vida: su primer embarazo. Ella misma lo anunció en Instagram semanas atrás y ahora decidió relajarse en el paradisíaco destino.

Las fotos que compartió con sus más de 16 millones de seguidores la muestra con una malla enteriza, de un vivo estampado de arabescos celestes. La rubia posó de frente y de espaldas, y no dejó de recibir elogios de sus fans. Además, entre las imágenes se colaron otras de un desayuno y un grafitti que rezaba “buenas vibras” en inglés. Todo lo que necesita la joven en este momento.

Lana Rhoades (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

De hecho, luego del anuncio de la llegada de su bebé -lo espera para enero- debió salir a responder a los comentarios malintencionados, que la juzgaban por su pasado. “Vivimos en un mundo donde la misoginia y el sexismo no solo se aceptan sino que se elogian. Las mujeres jóvenes vulnerables son aprovechadas todos los días por la trata y las industrias del sexo por igual. No es una broma ni una burla. Este tipo de comportamiento debería ser rechazado por la sociedad, no por la mujer”, subrayó Lana.

Lana Rhoades (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

Muy despegada de lo que supo hacer en otra etapa de su vida, la actriz hoy se enfoca en su labor como influencer, además es modelo y tiene su propio podcast llamado “3 Girls 1 Kitchen”.