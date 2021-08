Lana Rhoades encandiló a sus seguidores luciendo una camisa abierta sin nada debajo en Instagram. En otra de las fotos también lució un tatuaje cerca de su zona íntima.

//Mirá también: Lana Rhoades posó con una mini bikini para mostrar los avances de su embarazo

La ex actriz de cine para adultos tiene más de 16 millones de fanáticos en su cuenta y muchos de ellos le dejaron comentarios halagándola. Más de un millón y medio de ellos dejaron su “me gusta” en la publicación.

“Hermosa”, “Qué linda”, “Sin palabras”, fueron algunos de los mensajes reproducibles, dado que por su pasado muchos caen en la obscenidad. Incluso algunos hicieron mención del tatuaje de dos corazones que tiene en su espalda baja, en la segunda foto de este posteo.

Lana Rhoades posó para sus fanáticos en Instagram. (Instagram/@Lanarhoades)

La actriz debutó en la industria pornográfica en 2016, con 20 años, y estuvo en actividad hasta 2018. Si bien había anunciado su retiro, hizo una excepción a principios de 2020 grabando algunas escenas para Brazzers. Apareció en más de 300 películas y escenas a lo largo de su carrera.

La actriz mostró uno de sus tatuajes. (Instagram/@Lanarhoades)

Por qué se retiró del cine para adultos

Lana Rhoades reveló que tuvo una “muy mala experiencia” en la industria del cine para adultos durante una entrevista con Harry Jowsey para su podcast Tap In. “Siempre les advierto que no es tan glamoroso como parece, y ni siquiera está bien pagado; a veces siento que estoy negada y no puedo aceptar las cosas que hice”, contó la exactriz.

La nacida en Chicago confesó que los productores de las películas le pedían que hiciera “cosas repugnantes” y que le gustaría olvidar esa etapa de su vida: “Hubo una escena en particular de la que tuve que hablar con mi terapeuta porque fue una de las cosas más desagradables y repugnantes que hice”.

Además, dijo que sueña con que todos sus videos desaparezcan de Internet, pero sabe que eso es casi imposible: “Hay muchos que siguen circulando porque no tengo los derechos de todas las producciones; si pudiera volver el tiempo atrás daría lo que sea para recuperar mi dignidad y el respeto, y que la gente deje de mirarme de una forma tan horrible”.