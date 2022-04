Lali Espósito tiene una comunidad de 10.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde interactua permanentemente con sus fanáticos.

En sus “InstaStories” suele mostrar su rutina diaria y esta vez no fue la excepción: lució una polera rosa pink que está al último grito de la moda.

Lali Espósito Foto: Instagram/Lalioficial

Este conjunto lo combinó con varios anillos en sus dedos que tienen piedras de colores. Toda la atención está puesta en sus uñas perfectamente esculpidas.

La cantante eligió un maquillaje sencillo, de tonos rosas para sus ojos y sus pómulos.

El look total pink de la cantante es furor en redes Foto: Instagram

Los comentarios no tardaron en llegar, las redes sociales se inundan de halágos cada vez que ella aparece. “Sos hermosa”, “Qué linda que estás”, “La número uno sin dudas” decían sus fans.

Lali posó para sus fans Foto: Instagram

¿Cuándo toca Lali Espósito en el Luna Park?

La cantante anunció su próxima presentación para el 23 de junio en el emblemático estadio de la Ciudad de Buenos Aires y sus seguidores están tachando los dias con ansias, porque hace tres años que Lali no pisa un escenario.

Lali Espósito Foto: Instagram/Lalioficial

“Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, dijo la artista en su cuenta de Instagram.