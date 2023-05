Luciana Salazar cuenta con más de 2 millones de seguidores en su perfil personal de Instagram donde comparte a diario contenido sobre su vida. Su feed rápidamente se convirtió en un archivo de los que son sus looks diarios para cumplir con sus obligaciones, asistir a eventos e incluso aquellos que lleva en combinación con su hija Matilda Salazar.

La modelo y bailarina es una estrella de las redes sociales y tiene sus historias destacadas organizadas por diferentes categorías según para lo que haya usado su look. Algunos ejemplos son: videos de looks, looks de noche y de día, looks sexys, momentos de ejercicio, su familia y hasta sus looks diarios.

Luciana Salazar levantó la temperatura en redes.

La foto de Luciana Salazar desde el camarín que subió la temperatura

Si bien Luciana tuvo trabajos variados, uno de sus preferidos, sin duda alguna, es el de bailarina. En una de las veces que la rubia tuvo que bailar en Showmatch, gracias a su participación en el certamen, decidió fotografiarse desde la comodidad de su camarín y reveló un secreto, no sin antes mostrar su look.

Luciana durante su paso por Showmatch. Foto: Instagram

En la foto se la puede ver a Salazar con un body de un color que parece ser magenta, con toda la espalda cruzada y unas botas bucaneras que iban a juego. Sentada en el sillón, la madre de Matilda posó frente al espejo de espaldas, mostrando su figura. “Cuando te haces la linda en el camarín antes de bailar y le mandas al chico que te gusta”, escribió junto a la foto.

La vez que Luciana Salazar posó de espaldas al espejo con un body cruzado y bucaneras. Foto: Instagram

La imagen en cuestión decidió colgarla en una de sus historias destacadas que nombró como “Sexy” y a la que sus seguidores pueden acceder cuando ellos quieran.