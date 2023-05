Luciana Salazar infartó con un outfit de cuero total black con el que derrochó sensualidad

Luciana Salazar no pierde la sensualidad jamás. Pese a que ahora es mamá, ella no deja de lado su estilo ni personalidad y es por este motivo que eligió un look de lo más llamativo, femenino y sensual que le vimos en el último tiempo. Indudablemente salió como una femme fatale.

Para Luciana Salazar siempre más es más. Es por esto que la famosa eligió las prendas más llamativas para su look de cuero total black. Empezando por la parte de abajo ya es un outfit muy de femme fatale, el cual con su rubio queda completamente increíble.

Luciana Salazar arrasó con outfit total black de cuero.

La famosa usó unas botas altas de cuero de vinilo con taco aguja, las cuales combinó con un pantalón super ajustado del mismo material. Por si fuera poco, agregó un top cuello halter con muchísimos brillos en la parte de adelante. Si bien así cortó un poco con tanto cuero, sigue siendo muy llamativo y sensual.

Luciana Salazar como una femme fatale con outfit de cuero y brillos. Foto: Instagram

Pero eso no fue todo, ya que Luciana Salazar fue por más. La modelo y actriz agregó unos guantes, también de cuero, que son la última tendencia en cuanto a accesorios. Lo que mantuvo más simple fue su pelo, aunque resalta demasiado entre tanto negro del outfit. La famosa sabe cómo arrasar y ser muy sexy a la vez.

Luciana Salazar.

Luciana Salazar deja todo muy claro

La famosa usó, en esta historia de Instagram, una canción llamada Unstoppable. Por ende, se siente invencible e imparable y así lo hizo saber. Por si fuera poco, parece que le tiró una indirecta bastante directa a Redrado, con quien tiene una pelea legal hace muchísimo tiempo.

Posando frente al espejo y agachada, con este look matador, Luciana Salazar usó la frase “cómo se disfruta saber que conmigo siempre perdés”. Esto en medio de una próxima citación de Redrado a la justicia por el tema de manutención de su hija Matilda.