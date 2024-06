La vez que Coti Romero se abrió el blazer y sorprendió a puro cuero y mucha piel

Coti Romero, desde su paso por Gran Hermano, no ha dejado de brillar. Convertida en una de las influencers más destacadas de Instagram, la joven correntina arrasa con cada publicación, marcando tendencia y cautivando a millones de seguidores con su carisma único y su estilo inigualable.

Coti Romero

La exparticipante de Gran Hermano no teme atreverse y probar nuevas propuestas, convirtiéndose en una verdadera it girl que inspira con su frescura y originalidad. Su cuenta de Instagram es un verdadero catálogo de tendencias, donde la moda y la sensualidad se fusionan en looks que enamoran.

Coty Romero

Por estos días, Coti Romero estuvo en el centro de la escena tras los comentarios que surgieron en muchos medios por hacer campaña para que Furia, la ahora exparticipante de Gran Hermano, se vaya de la casa más famosa del país.

Coti y Furia, enfrentadas. (Foto: captura de pantalla)

Coti Romero se abrió el blazer en plena calle y se llevó todos los suspiros

En una de sus últimas publicaciones, Coti Romeo dejó a sus fans sin aliento con una serie de fotografías donde posa con un outfit de alto voltaje. Un conjunto sastrero de cuero negro, con un blazer oversize y pantalones a juego, abraza su figura con elegancia.

El toque atrevido lo aporta un top de cuero con hebillas que deja entrever su abdomen, creando un contraste irresistible entre lo sofisticado y lo sensual. Unos zapatos de punta acharolados completan el look, mientras que su maquillaje resalta sus cautivadores ojos azules.

Coti Romero no deja de sorprender con su estilo único y atrevido, posicionándose como un ícono de la moda actual. Su cuenta de Instagram es una ventana a un mundo de tendencias, donde la sensualidad y la elegancia se conjugan a la perfección. Sin duda, una influencer que no deja de generar impacto y marcar la pauta en el mundo digital.