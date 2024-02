La Joaqui apostó al denim y conquistó con un outfit cargado de sensualidad

La Joaqui aprovecha cada ocasión que tiene para mantenerse al día con sus seguidores en las redes sociales. Además de lograr un gran éxito en su carrera musical, la artista trasladó todo el cariño de sus fanáticos a su cuenta de Instagram, donde se esfuerza por mantenerlos informados todos los días.

En su perfil de Instagram, la cantante comparte fotos y videos de sus destacadas producciones, así como de sus looks más cautivadores y esta vez no fue la excepción. Con cada una de sus publicaciones, logra hacer volar el botón de “me gusta” por los aires.

La Joaqui en modo "coquette".

La artista compartió en sus historias de Instagram una foto en la que se la puede ver con un look denim compuesto de un pantalón y un corpiño, todo en jean de distintas tonalidades.

La Joaqui se animó a un look denim Foto: Instagram

El denim, un elemento icónico de los 2000, volvió a ocupar un lugar central en los armarios de esta temporada. Los jeans de cintura baja, los tops ajustados, chalecos y las chaquetas vaqueras oversize están siendo reinventados y adoptados por diseñadores y amantes de la moda, y el look de La Joaqui fue un ejemplo claro de cómo adoptar esta tendencia.

LA JOAQUI CONFESÓ DETALLES SOBRE SU INTIMIDAD

Recientemente, la artista habló sobre su intimidad en una entrevista y reveló datos sobre su situación sentimental que sorprendieron a más de uno de sus fanáticos que quedaron con la boca abierta sobre su confesión.

La Joaqui contó: “Estoy soltera hace dos años. Cog* dos veces en un año. Yo me cuido porque no tengo la seguridad de que no lo vayan a contar”. Además, explicó que evita hacer cosas para no exponerse y de todas maneras, le inventan rumores falsos. Ella siente que la obligan a vincularse sexo-afectivamente con alguien a partir de esos rumores, y aclaró que no puede porque aún tiene el corazón roto.