“La estoy pasando heavy”: la difícil situación estética que está viviendo Sabrina Cortez

La exparticipante de Gran Hermano, Sabrina Cortez, es una de las mediáticas más nombradas en el país y, esta vez, llamó la atención de sus seguidores, ya que reveló mediante una publicación en TikTok que está atravesando un incómodo momento.

Esto es lo que le pasó a Sabrina Cortez

Al inicio del clip, la mediática se mostró a cara lavada y realizó un storytime, donde confesó lo siguiente: “La estoy pasando heavy. Esta es la parte que nadie les muestra, porque se suele solucionar”.

“Desde que salí de GH la estoy pasando mal con los granos, no me paran de salir”, explicó Sabri, preocupada por la situación en cuestión.

“Real, no sabría decirles qué fue lo que me afectó. Primero, puede ser el estrés que me causó el reality. Segundo, que dejé las pastillas anticonceptivas. Tercero, como como una ballena sin parar, no paro”.

Respecto a este incómodo momento estético, explicó: “Pedí turno con la dermatóloga, pero me olvidé de la fecha, no podía ir tarde, nadie me iba a atender”.

Finalmente, los cibernautas comprendieron a Sabri y les dejaron sus opiniones en los comentarios: “Es estrés, ansiedad, mal alimentación”, “Andá al dermatólogo”, “El cuerpo expresa” y “Gracias por hablar de estas cosas, sos (somos) preciosa igual”.