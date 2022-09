Kim Kardashian posó de espaldas y con un conjunto de jean que dejó ver de más.

Kim Kardashian es una de las modelos, empresarias y famosas más reconocidas a nivel mundial. A diferencia de sus hermanas, Kim supo hacerse su lugar a principios de los 2000s cuando empezó a acaparar las portadas de revista por ser gran amiga de Paris Hilton.

Luego tuvo múltiples participaciones en un reality norteamericano. Sin embargo, desde 2007 que la fama del clan Kardashian-Jenner comenzó a crecer de manera inimaginable con el lanzamiento sobre el reality show que mostraba toda su vida: Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian posó desde un barco. Foto: Instagram

Ahora, el clan se convirtió en una de las familias más famosas del mundo y las personas no le quitan los ojos de encima. Incluso, gracias a su éxito, resultan ser las celebridades con más seguidores en sus cuentas personales de Instagram. Por ejemplo, Kim acumula más de 329 millones de fanáticos en su perfil.

Keeping Up with the Kardashians, el reality de la familia que terminó tras 13 años al aire. Foto: Archivo

El look de Kim Kardashian que enloqueció a sus fanáticos

Hace algunas horas, Kim compartió una serie de imágenes que hizo para Interview, una revista estadounidense para la que fue tapa. En el carrusel se pueden ver los diferentes looks con los que posó para la cámara y dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Kim Kardashian, en la tapa más reciente de "American dream", de Interview. (Instagram @kimkardashian)

Uno de los outfits que más impactó fue en el que lució una campera y un pantalón de jean. Además vistió ropa interior color blanca. De espaldas a la cámara y, con el pantalón por abajo de la cola, posó para la tapa. En esta línea, también sorprendió con su pelo y cejas platinadas, al estilo Oriana Sabatini.