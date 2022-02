Podemos afirmar que la talentosa Karol G nos tiene acostumbrados a lucir looks que dan de qué hablar, no solo por su gran sentido de la moda sino también por lo revolucionarios y desafiantes que son.

Esta semana la cantante latina posteó en su cuenta de Instagram un outfit que nos dejó a todos boquiabiertos.

Karol G conquistó en Instagram con un outfit hecho de jean.

“Estoy estrenando Gorrito y no creo en nadie” comentaba desafiante en el pie de la foto, luciendo una campera de jean con un diseño muy particular... el de un chaleco salvavidas! muy ocurrente desde ya.

Karol G tiene más de 47 millones de seguidores en la red social. Foto: Instagram/karolg

No podemos dejar de notar además la abertura de la campera y como combina de forma super canchera con su pantalón de jean y sus zapatillas a la ultima moda.

Karol G compartió varias fotos en su perfil de Instagram. Foto: Instagram/karolg

Karol G y sus looks arriba del escenario

Sin lugar a duda, Karol G nos tiene acostumbrados a grandes shows donde no podemos parar de bailar sus éxitos, esos que suenas cada vez que nos queremos divertir con amigos. Pero además de su música no podemos apartar nuestra mirada de sus looks arriba del escenario.

Karol G

Con una onda super trapper la joven artista nos deslumbra con outfits que nos recuerdan a grandes celebridades de la música como Billie Eliish o mismo outfits super desafiantes pero glamourosos como los de Shakira o JLo que acentúan los movimientos de cadera al ritmo de la música.

Estamos super ansiosos por ver en vivo el look que llevará Karol G en el Coachella 2022, la cantante anunció el pasado 13 de enero que dará un show en el prestigioso festival de música californiano el mismo día que tocará nada más ni nada menos que el rapero “Ye”.