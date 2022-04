Después de su increíble presentación en Coachella, Karol G está preparada para una nueva era en la música. “Bichota” fue un verdadero éxito, pero hace mucho tiempo que no lanzaba canciones y sus fans se lo pedían. Este jueves 21 de abril, estrenó “Provenza”. Hace unos días lo había adelantado con un sensual baile en bikini.

El outfit de Karol G para el show Foto: Instagram/@karolg

Adelantándose al calor, Karol G lanzó un tema que se llama como una playa del mar Mediterráneo, “Provenza”. “Recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió la cantante junto a un vídeo suyo. Estaba bailando con una bikini blanca cruzada y adelantó un poco de esta canción.

“Después de 7 meses, La G is Back. Con todo mi amor y dedicación para ustedes”, dijo la colombiana en el momento en que se estrenó la nueva canción. “Provenza” obtuvo cien mil reproducciones en Youtube en la primera media hora de su lanzamiento. Un tremendo éxito que se suma a este increíble momento musical que está transitando.

Karol G Foto: Instagram/karolg

El video de “Provenza” está protagonizado totalmente por mujeres. Obviamente es en una playa. Karol G y las actrices disfrutan del calor, del agua del mar, la lluvia y la música. Un hit de verano para el hemisferio norte. Una canción para recordarnos el calor de sol mientras estamos en invierno en Sudamérica.

El éxito musical de Karol G

La cantante colombiana está en el rubro desde fines de los 2000. Comenzó como corista, hasta que se animó a lanzarse como solista. Luego tuvo la oportunidad de colaborar con Nicky Jam y su carrera empezó a despegar en Colombia. En 2016 tomó notoriedad en Estados Unidos con su canción “Casi nada”.

Karol G Foto: Instagram/karolg

El tema que la convertiría en la figura del género urbano que es ahora es “Ahora me llama”, en colaboración con Bad Bunny. Luego, Karol G cantó a dúo con Tini Stoessel, Nicky Jam, J Balvin, Ozuna y Anuel AA. Su canción más popular es “Tusa” con Nicki Minaj, con más de mil millones de reproducciones en Youtube.