Karina Jelinek se llevó miles de corazones rojos al posar recostada en la cama sin ropa interior

Después de celebrar su primer millón de seguidores, Karina Jelinek sigue dando de qué hablar en las redes sociales. La modelo se encuentra en la Argentina después de pasar una temporada en Miami y se prepara para nuevos proyectos.

En la previa del verano, la también vedette anticipó que lanzará a la venta una nueva colección de su cápsula de microbikinis e invitó a los usuarios a adquirir sus productos.

Llegó al millón de seguidores en Instagram Foto: Instagram/karijelinek

En su regreso en el país fue una de las invitadas de Mirtha Legrand en “La Noche de Mirtha” por El Trece donde se mostró al tanto de la actualidad del país y compartió la mesa con Marcelo Polino, Santi Maratea, Patricia Bullrich y Luis Majul.

Pero además compartió osadas fotografías en su perfill de Instagram que le valieron una lluvia de corazones rojos. Desde su cuenta, Karina Jelinek se la jugó con una producción de fotos en blanco y negro que se robó todas las miradas: posó sin ropa interior sobre la cama.

Posó jugada Foto: Instagram/karijelinek

Se trató de una publicación en la que compartió dos fotos. La primera más pícara donde solo vistió una pollera, tapó su zona íntima con sus brazo y miró muy sugestiva a la cámara. Y la segunda donde lució un body strapless negro al cuerpo recostada sobre un sillón.

Se llevó miles de likes Foto: Instagram/karijelinek

En cuestión de pocas horas recibió cerca de 2 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios como: “Diosa muy hermosa”, “Muero de amor...”, “Libranos señor” y “Hermosa mi vida” junto a decenas de emojis de fueguitos, bombas y caras enamoradas.

Karina Jelinek se defendió y disparó contra Carmen Barbieri

Después de su paso por el ciclo de Mirtha, en “Mañanísimas”, Carmén Barbieri opinó sobre la figura de la influencer y aseguró que la ve “hinchada”. Al tanto de los comentarios la autora de la frase “lo dejo a tu criterio” salió a defenderse.

“Tiene los pómulos hinchados. A ella se le agrandan. Parece la Niña Loly. Yo esto lo digo como si fuera la mamá. Es con la intención de cuidarla, no tiene que tocarse ni operarse más la cara porque es una mujer bellísima”, expresó la conductora en su programa.

Al tanto del comentario, la vedette recurrió a Twitter para ponerle los puntos. “Me acabo de enterar que en el programa de Carmen B dijeron que estoy hinchada al ver el programa de Mirtha Legrand donde estuve el sábado. La verdad, no me siento hinchada, me siento mejor que antes y sobre todo bien de salud”, disparó.