Como muchas actrices y famosas del mundo del espectáculo, Julieta Zylberberg usa sus redes sociales para mantenerse al día con sus seguidores y sorprenderlos con sus mejores producciones de fotos y videos y detalles de su vida personal.

En las últimas horas, la actriz se llevó todas las miradas por unas postales que la muestran recién salida de un baño, con una toalla en el pelo y sin ropa excepto por un short tiro alto, que la dejó al borde de la censura. “Casi lista para hacer los mandados”, dijo, en el epígrafe de la foto.

“Te acompaño”, “Bellísima foto. Bellísima ella, Julieta”, “Taco y toalla debería ser tu outfit de por vida”, “Son un fuego esos zapatos”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Julieta Zylberberg (Foto: Instagram)

Durante el año pasado, la actriz aprovechó la cuarentena para incursionar en el mundo de la música: “Me di el gusto. Primero les pedí a unos de amigos que me enseñaran acordes y cosas, y me mandé. Al principio hacíamos mucha videollamada para que me explicaran lo básico, algunas notas piolas... Y ya estoy como en 20 canciones, chocha. A mí siempre se me dio bien eso de cantar por placer, no tengo formación musical, pero sé que afino y aprovecho -ese don, digámosle, aunque ella prefiera no usar ese sustantivo- como para sumarlo a la actuación”,c contó en una entrevista con Clarín.

Julieta Zylberberg subió la temperatura en Instagram

Julieta Zylberberg empezó su carrera a mediados de los 90 de la mano de Mex Urtizberea y Nora Moseinco como una de las niñas más carismáticas de Magazine For Fai, la serie televisiva que se convirtió en uno de los programas locales de culto. Ya de adulta, pasó por la comedia y el drama en cine, teatro y televisión y recibió premios por sus papeles en algunas películas como La niña santa, de Lucrecia Martel, y La mirada invisible de Diego Lerman.