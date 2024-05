Julieta Poggio destaca con cada outfit que comparte en Instagram. Siempre causa sensación entre sus seguidores y deslumbra con cada aparición pública. Su estilo es único y no conoce de límites para crear sus propios looks. Marca tendencia e inspira a sus fans a crear sus propios looks.

Julieta Poggio imitó a Tini Stoessel y causó furor con un impactante tapado y un corset ultra escotado Foto: instagram

La exhermanita causa sensación en Instagram con cada una de las publicaciones que realiza. Su audacia y carisma traspasa la pantalla. Cautiva con cada prenda trendy de la temporada y siempre va por más.

En esta ocasión, desfiló en un estacionamiento imitando a Tini Stoessel con un look infartante y capturó la mirada de todos. Los fans alucinaron y los likes no tardaron en llegar.

Juli Poggio deslumbró con un look que dejó sin palabras a todos. La parte superior, un corset ultra escotado en color negro. La parte inferior, un mini short muy pequeño y lo combinó con unas medias traslúcidas. Como complementó modeló con un impactante tapado en color blanco que se llevó todas las miradas y cosechó suspiros.

Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, con ondas naturales y apliques de perlas. Para el maquillaje apostó por delineado negro bien marcado y lápiz labial en color rosado con brillo.

Julieta Poggio conquistó corazones e imitó a Tini

La influencer jamás pasa desapercibida y conquista miradas a cada paso que da. Dueña de un estilo único, es una verdadera it girl. Sin embargo, la ex hermanita no tiene problema en mostrar de donde saca su inspiración, en este caso aprovechó sus historias de la red social para hacer una divertida comparación de ella con el video de Tini “Posta”, donde también usa esta prenda.

Julieta Poggio posó con un espectacular look que captó la mirada de todos. Un espectacular tapado blanco fue la estrella de su outfit. Los likes invadieron la publicación y la ex hermanita dejó en claro que es la reina de las tendencias.