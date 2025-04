Julieta Poggio conquistó corazones con un mega escote y un minishort explosivo

Julieta Poggio es una de las influencers más destacadas del momento. Derrocha sensualidad a cada paso que va y siempre va por más. En Instagram tiene millones de seguidores y alucina al público con outfits mega osados.

Julieta Poggio revolucionó Instagram con un outfit cargado de sensualidad

Combina estilos a la perfección y conoce cada vanguardia. Siempre va por más. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto también son sus favoritos. Es la reina indiscutible de las últimas novedades del mundo de la moda.

Mega escote y encaje: Julieta Poggio jugó al límite con lencería ultra hot

La ex hermanita captó todas las miradas con un look que dejó sin palabras a sus seguidores. Enamoró miradas y no pasó desapercibida con un alucinante outfit que dejó a todos sin aliento.

Poggio marcó tendencia con una microbikini estampda.

Julieta Poggio posó con un conjunto de prendas mega hot. La parte superior, un top con un escote super profundo que acaparó la mirada de todos. La parte inferior, un short ultra diminuto con detalles de brillos. Los likes no se hicieron esperar y la exhermanita demostró ser la reina de los must de la temporada 2025.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos. Sombras en color nude. Para los labios apostó por mucho brillo labial. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y causó sensación.

Julieta Poggio apostó por un infartante look y cautivó los suspiros de sus seguidores

La influencer tiene un carisma único. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende y siempre va por más. Traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Julieta Poggio deslumbró con un vestido mega hot en los premios Martín Fierro de la Moda

Julieta Poggio apostó por un outfit mega sensual y se llevó los aplausos de todos. La ex Gran Hermano se robó los suspiros de sus fans posando con un top mega escotado en color negro y lo combinó con un short super diminuto. Sin lugar a dudas, sabe como conquistar la atención de todos.