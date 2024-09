Julieta Poggio vive un gran presente tras su paso por la casa de Gran Hermano. Tiene un carisma único que la hace traspasar la pantalla y llegar al corazón de todos sus fans. Marca tendencia e inspira a sus seguidores a crear sus propios conjuntos de prendas. La exhermanita revoluciona Instagram con cada una de las publicaciones que realiza.

Julieta Poggio y su outfit en la mesa de Mirtha Legrand

La influencer celebró la llegada de la primavera con un look que dejó sin palabras a todos. Sin lugar a dudas, conoce a la perfección las últimas novedades del mundo de la moda y sabe como combinar las diferentes prendas.

La exparticipante de Gran Hermano demuestra cómo la moda de los 2000s sigue vigente.

Julieta Poggio conquistó corazones con un outfit que alucinó al público. Posó con un espectacular vestido de encaje y transparencias. Mostró mucha piel y reveló la ropa interior que llevaba debajo de la prenda. Revolucionó Instagram y cosechó suspiros.

Julieta Poggio homenajeó a Britney Spears con un look ultra pop

La ex Gran Hermano no conoce de límites a la hora de arriesgar con nuevas tendencias. Elige a la perfección las prendas que mejor destacan su figura y brilla con cada look. Complementó el look llevando el cabello atado y utilizó un maquillaje bien marcado. Para los ojos eligió delineado negro y sombras en color gris con mucho brillo. Para los labios optó un lápiz en color nude.

Julieta Poggio alucinó a sus seguidores con un infartante vestido

La influencer derrochó sensualidad con un look increíble que dejó sin palabras a sus fans. La exhermanita tiene una impronta única y ha sabido ganarse un lugar en la escena mediática argentina.

Julieta Poggio celebró la llegada de la primavera con transparencias y encaje

Julieta Poggio lució un espectacular vestido de encaje y transparencias en color negro. Deslumbró con el despliegue de sensualidad y demostró ser una verdadera reina fashionista.