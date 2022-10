Juanita Tinelli sorprendió al borde de la censura en Instagram: posó sin bustier

Juanita Tinelli, es la hija menor del conductor Marcelo Hugo Tinelli y Paula Robles, que lanzó su carrera como modelo en Francia.

Juanita Tinelli Foto: instagram

“Sí, a Europa. Estoy muy contenta. La idea por ahora es ir, en el modelaje hay que estar ahí. Me gusta lo artístico, pero actuar no. Y bailar, bailo cuando salgo con mis amigos. ¿A dónde me voy? París”, contó antes de partir Juanita.

Juanta siempre se mostró perfil bajo con respecto a la fama de su padre en los medios de comunicación tradicionales, aun así era la hija que más acompañaba a su padre en las grabaciones de Showmatch. Desde chica es una amante de los reflectores.

Juanita Tinelli en su galería de imágenes. Foto: Instagram

En su paso por París, la joven se mostró muy feliz con un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram plasmando un poco de su viaje. Aunque una de ellas, se llevó toda la atención, ya que poso sin bustier.

Juanita Tinelli Foto: instagram

La nueva pareja de Juanita Tinelli

Como se mencionó anteriormente, la hija del conductor de “Canta Conmigo Ahora”, es muy reservada respecto de su vida privada. Tampoco, suele publicar fotos de su rutina diaria, amigas en las redes sociales, sino que prefiere mantenerlo en la esfera íntima.

Juanita Tinelli y Tiziano Gravier estuvieron "acaramelados" en un evento

Si bien se filtraron fotos junto a Tiziano Gravier, la modelo decidió colgar en su cuenta de Instagram una foto que su novio, y sorprendentemente, no era el hijo de Valeria Mazza. Se trata de Félix Delfín Buenader.