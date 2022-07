Jesica Cirio cuenta con una comunidad de 3,4 millones de seguidores en su perfil de Instagram. En sus redes sociales acostumbra mantener contacto con sus admiradores dando consejos de moda, de maquillaje y también de ejercicios.

Cautivó desde un sauna Foto: Instagram/jesicacirio

La conductora de La Peña del Morfi comparte videos con rutinas de entrenamientos para sus abdominales, para ejercitar las piernas y los brazos. En esta ocasión, publicó en sus historias de Instagram unos videos desde el gimnasio donde se la puede ver lookeada con unas calzas azules con unas líneas blancas y una remera blanca. “Hoy se entrena”, aseguró.

Cómo le fue a La Peña del Morfi tras los rumores de conflicto entre Jesica Cirio y Jey Mammon

Luego de que se publicará una publicidad del programa creado por Gerardo Rozín, donde el apellido de la esposa del político Martín Insaurralde no aparecía. Los rumores entre un conflicto entre el nuevo conductor del programa Jey Mammon y la ex compañera de Rozín comenzaron a difundirse en las redes sociales.

Jésica Cirio es de las mujeres más bellas y más seguidas en el país

Los conductores respondieron frente a los chismes: “Chau, Jesi. Chau, te vas. Así le doy la razón a los programas de espectáculos”, bromeó Jey Mammon durante un programa mientras cortaba unos noquis. Además agregó “Te amo, Jesi. Quiero que sepan que la quiero. No hay mejor compañera de laburo que Jesica Cirio. Lo quiero aclarar para que después no salgan a decir boludeces”. La modelo no se quedó atrás: “Nos amamos. No nos van a hacer pelear”.

Al estilo camuflado Jesica Cirio robó los corazones de sus fans. Foto: Jesica Cirio

Cuando comenzó el programa este año, luego de la muerte de Gerardo Rozín el rating marcaba los 6 puntos. En el ultimo tiempo la polémica y la dinámica del show hizo que cada vez vaya aumentando más. En los mejores momentos ha llegado a 9.3 puntos.