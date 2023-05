Jesica Cirio derritió las redes con su mirada penetrante y un conjunto de ropa interior de encaje

A través de las redes sociales, Jesica Cirio se muestra como una de las figuras más activas. Como buena influencer suele compartir día a día sus mejores looks, algunos de sus hábitos, viajes y hasta momentos íntimos en su hogar. Pero también deslumbra a sus seguidores con osadas producciones de fotos.

Como embajadora de una reconocida marca de ropa interior desde hace años, la modelo no se avergüenza en posar en lencería y o incluso hasta sin ropa. Con sesiones muy cuidadas, la conductora juega sensual frente a las cámaras y cautiva a sus seguidores.

La modelo deslumbró con su buen gusto para la moda con un outfit verde inglés en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Jésica Cirio

Así lo hizo una vez más en una de sus recientes publicaciones de Instagram, donde compartió imágenes en lencería de encaje negro con detalles rojos que dejaron boquiabiertos a sus más de 3.4 millones de seguidores. Con una mirada penetrante, la presentadora hizo elegir a los usuarios.

“¿1 ó 2? ¿Cuál les gusta más?”, quiso saber Jesica en medio de fuertes versiones de separación con Martín Insaurralde. Como era de esperar, el posteo alcanzó los 20 mil “me gusta” en tan solo un día y recibió cientos de reacciones de sus fans.

Jesica Cirio cautivó con su mirada penetrante Foto: instagram/Jesicacirio

Entre los mensajes más destacados en comentarios se pudieron leer: “La 1 y vos”, “Las dos, bomba”, “Todo te queda perfecto” y “Sos hermosa ¿por qué tengo que elegir?”.

Jesica Cirio, separada de Martín Insaurralde

Cuando todo parecería indicar que la modelo y el político se separaron, se conocieron más detalles sobre su relación. Mariana Brey contó en “Socios del Espectáculo” que aún “hay días en la semana que duermen juntos”, pero indicó que “no significa que sean pareja”.

Jesica Cirio subió la temperatura Foto: instagram/Jesicacirio

“Yo hablé con Jésica, hay cosas que voy a contar y otras que me las voy a reservar… pero a mí me dicen que no están tan separados”, remarcó, y analizó que “ellos se quieren mucho”. También agregó que Insaurralde “está destruido, muy mal”.

La panelista remarcó que al Jefe de Gabinete bonaerense “lo golpeó mucho la separación, está muy mal”, mientras que Jesica “también está padeciendo esta situación”, contó