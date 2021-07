Jennifer Lopez cautivó a sus seguidores con una bikini con dibujos rosas y amarillos. Además posó con un sombrero vaquero, zapatos de plataforma y una suerte de kimono. Además, posó besando a Ben Affleck.

//Mirá también: Jennifer Lopez disfrutó de la “golden hour” en la playa y con una microbikini rosa

La actriz tiene más de 155 millones de seguidores en Instagram y tiene acostumbrados a sus seguidores a este tipo de publicaciones. Esta ya superó los seis millones de likes y tiene miles de comentarios de sus fanáticos que, además de elogiarla, festejaron la foto del beso con Ben Affleck.

Los mensajes de sus fans coparon el posteo deseándole feliz cumpleaños y elogiando su estado físico ya pasado el medio siglo de edad.

Jennifer Lopez cautivó a sus seguidores de Instagram. (Instagram/@jlo)

“5 2 what it do?”, escribió la cantante al pie de su publicación. Es una forma de festejar sus 52 años y preguntarse ¿cómo va eso? y seguramente ella dirá que bien, por como se muestra en las redes y el cariño que le brindan sus seguidores.

Su historia de amor con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron juntos entre 2002 y 2004, estando a punto de casarse. Sin embargo, se separaron y sus vidas tomaron caminos muy distintos. La artista se casó con Marc Anthony el mismo año que se separó del actor y se divorció en 2011.

El tierno beso de JLo con Ben Affleck. (Instagram/@Jlo

17 años después de su ruptura, en abril de 2021, el amor los reencontró y se muestran felices. Ella 52, el 48, un lazo que permanece intacto y el deseo de que funcione hicieron renacer el romance entre ambos. En el medio, JLo se casó tres veces y tuvo dos hijos.