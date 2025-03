¡Irreconocible! El impresionante cambio de look de Emme, la hija no binaria de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez siempre sabe cómo acaparar todas las miradas en los eventos más exclusivos, y esta vez no fue la excepción. La diva del Bronx se presentó en el estreno de Otelo, la obra protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en Broadway, con un acompañante muy especial: su hija Emme Muñiz. Sin embargo, quien terminó llamando la atención fue la joven de 17 años, que sorprendió con un cambio de look radical.

“Tengo la cita más increíble para el estreno de Otelo“, contó JLo en un video que compartió en sus redes sociales. Con esa frase, adelantó que la persona elegida para acompañarla no era otra que Emme, fruto de su relación con Marc Anthony. La adolescente, que se identifica como no binaria y prefiere los pronombres neutros, ya había dado señales de su estilo particular en otras ocasiones, pero en esta oportunidad dejó a todos impactados.

Jennifer Lopez junto a su hija, Emme (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Emme, la hija de Jennifer Lopez, que está entre la moda y la autenticidad

A diferencia de su madre, que deslumbró con un vestido de gala, Emme apostó por un outfit sobrio y con mucha actitud. Eligieron un traje oscuro con rayas blancas, combinado con una camisa gris y una corbata a cuadros. Para completar el look, sumaron mocasines negros y unos anteojos que reforzaron su aire sofisticado.

Emme, la hija de Jennifer Lopez que fue vista con un nuevo look.

Pero eso no fue todo: también lucieron un nuevo piercing en las orejas y un llamativo colgante de un planeta con diamantes y perlas. Sin dudas, el cambio más notorio fue en el pelo, ya que optaron por un corte con los costados rapados y la parte trasera más larga, marcando una estética audaz y moderna.

El nuevo look de la hija no binaria de Jennifer Lopez.

Este estilo contrasta mucho con el que solía llevar Emme cuando era más pequeñe. Atrás quedaron los vestidos de princesa, los tonos pastel y los peinados prolijos. En la actualidad, se inclinan por prendas oversize y un aire más desenfadado, reflejando su personalidad auténtica.

La joven pasea con un estilo despreocupado.

El evento estuvo lleno de figuras del espectáculo y la política, entre ellas Joe Biden y su esposa, Jill Biden, Katie Holmes, Anna Wintour, Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon, Samuel L. Jackson, Nicole Scherzinger y Liev Schreiber. A pesar del brillo de estas estrellas, Emme logró destacarse por su carisma y su renovada imagen.