No hay una publicación de Jenn Muriel que no logre capturar el like de parte de sus 6.1 millones de seguidores en Instagram. Es que cada contenido que comparte, no obtiene menos de 100 mil “me gusta”.

Jenn Muriel encandiló a sus seguidores. Foto: Instagram/@jen

Las increíbles fotografías en distintas partes del mundo, sus outfits y sus tatuajes encandilan a fans de distintas partes. La colombiana no solo recibe elogios de gente de su país sino de otros puntos, y Argentina no se encuentra excenta.

Jenn Muriel consquistó los corazones de sus seguidores con un total black súper canchero. Foto: Instagram/@jennmur

En esta oportunidad, la influencer consquistó los corazones de sus followers con un total black súper canchero: mini short, top, chaqueta de cuero, bolso y texanas media caña y con tachas.

“Divina Jenn”, “Hermosaaa”, “Muerooo”, “Que flaca tan bella diosss”, “Siempre tan guapa Jenn, saldos desde Puebla, México”, “Estúpido el Cossio que perdió una gran mujer”, “Yo amo a esta mujer, es mucho más bella en persona. Me intimidó”, expresaron solo algunos.

Qué pasó entre Jenn Muriel y Yefferson Cossio

Tras 14 años juntos, Jennifer Muriel y el youtuber Jefferson Cossio decidieron poner fin a la relación hasta ahora por motivos desconocidos, aunque, rápidamente luego de la ruptura, en las redes sociales comenzó a circular el rumor de una tercera en discordia de la cual, la influencer Aída Victoria Merlano era la principal sospechosa. Sin embargo, recientemente se pudo ver a través de la cuenta de Instagram de Yefferson historias junto a Jenn que, finalmente, decidió eliminar y que podría tratarse de una reconciliación según sus fans.