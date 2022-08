Al ritmo de Manuel Turizo, Jenn Muriel bailó con un conjunto camel y se llevó todos los corazones rojos

Con más de 6.1 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Jenn Muriel es una joven colombiana que incursionó en el mundo del contenido para adultos y comparte su día a día en las redes sociales. Sus seguidores esperan ansiosos cada una de sus publicaciones que rápidamente se llenan de miles de likes y comentarios que la elogian.

En esta ocasión, Muriel sorprendió con un Reel en la plataforma de las fotos y videos y dejó sin palabras a quienes la siguen. Con un conjunto color camel claro, la joven combinó un buzo y un jogging oversize para bailar una de las canciones del momento.

Las fotos de Jenn Muriel al estilo tropical. Foto: Jenn Muriel

Jenn se grabó bailando “La Bachata”, el exitoso y pegadizo tema de Manuel Turizo. En el video se la puede ver haciendo los típicos pasos de la bachata y acompañó el posteo con un gracioso comentario: “¿No te aburres sola en tu casa? Pues…”, escribió Muriel junto a un emoji de bailarina y una llama.

Jenn Muriel luciendo un total black. Foto: Instagram/@jennmuiel

El video rápidamente acumulo más de 280 mil likes, superó las 3.1 millones de reproducciones y ya tiene miles de comentarios. “A veces la soledad es la mejor compañía”, “Así si provoca casarse”, “Bonita”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.

Jenn Muriel y su relación con Yeferson Cossio

La influencer colombiana tiene tan sólo 27 años y causa furor en todas las plataformas. Incluso, su fama aumentó exponencialmente cuando se dio a conocer que estaba en una relación con Yeferson Cossio, un creador de contenido con casi 10 millones de seguidores.

Yeferson y Jenn. Foto: Instagram

Si bien la pareja se había mostrado muy enamorada en sus redes sociales, a mediados de junio dieron por terminada su historia de amor. Una noticia que sorprendió a los internautas que los conocían. Apenas se los dejó de ver juntos las preguntas crecieron y Jenn decidió hacer declaraciones.

La pareja terminó la relación hace alguno meses. Foto: Instagram

“La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes”, dijo en su momento y agregó: “A mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”.