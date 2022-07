Jenn Muriel ha decidido probar nuevos trucos de belleza en su perfil de Instagram, destacando en su perfil donde se la ve tratando de hacer ondas en su cabello.

Es que la modelo colombiana siguió el paso a paso de un tutorial viral de las redes para ver si utilizando la plancha lograba el mismo resultado.

Jenn Muriel sorprendió con su enterito de jean. Foto: Instagram

La chica del clip de video pasa poco a poco la plancha formando ondas al estilo “olas de mar”, las cuales son más suaves que si lo haces con un rizador.

Jenn Muriel luciendo un total black. Foto: Instagram/@jennmuiel

“Me encantaron. ¿Cuánto del 1 al 10?”, preguntó y luego aclaró: “Siempre usa termo protector”.

Algunos de sus seguidores le pidieron en los comentarios que intentara conseguir ese mismo efecto haciendo una trenza ajustada por algunos minutos y así evitar el calor de la plancha.

Qué dijo Jenn Muriel sobre “estar sola”

Tras su separación después de más de 10 años junto al influencer Yefferson Cossio, Jenn Muriel decidió hablar con sus seguidores en Instagram a través de sus historias.

Jenn Muriel sigue sumando seguidores en su cuenta de Instagram.

Siendo bastante clara y breve con el tema, Jenn respondió si se siente sola tras haber finalizado su noviazgo.

Jenn Muriel habló sobre la soledad tras haber terminado su relación. Foto: Instagram/jennmuriel

“A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola. Primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola y si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal. La verdad, yo disfruto mucho mi propia compañía, de hecho me obligo a compartir con la sociedad porque yo me alejo mucho de la gente, yo disfruto mucho de la soledad también”, aseguró.