Ivana Nadal posó con una camisa transparente abierta y adelantó: “Se viene Playboy mi amor”

Ivana Nadal ha estado compartiendo contenido frecuente en su perfil de Instagram, desde hace ya algunos meses, para actualizar a los 2,7 millones de seguidores con las actividades que realiza durante el día -tenga que ver con el ámbito personal o laboral- y para interactuar con ellos.

Ivana Nadal se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Por eso, en esta ocasión, la modelo comunicó desde las historias de Instagram en cuál proyecto trabajaría en la proximidad: “Y semana que viene grabo la segunda temporada de Playboy mi amor. Algo más?”.

Ivana Nadal sedujo a sus fanáticos con su posteo. Foto: Insta: @ivinadal

Para ello, vistió una camisa blanca que no solo llevaba las mangas cortas, sino que también estaba desabotonada, lo cual revelaba que no utilizaba ropa interior debajo; y a su osado look, le sumó lentes de sol oscuros de gran porte, el cual sumaba elegancia y glamour.

Cómo saltó a la fama Ivana Nadal

A lo largo de su juventud, la modelo formó parte de campañas publicitarias y estuvo al frente de distintos programas deportivos -como “Golf turismo de lujo” o “Tiempo Extra”-, así como también en publicidades televisivas; pero el verdadero reconocimiento lo obtuvo cuando fue conductora de “Escape Perfecto” junto a Leandro “Chino” Leunis.

Ivana Nadal junto a Leandro 'Chino' Leunis en "Escape Perfecto". Foto: Web.

Sin embargo, su rol en aquel reconocido programa no duró demasiado, ya que comenzaron a circular videos íntimos de Nadal tras ser hackeado su celular, y dado el gran impacto que tuvo, telefé decidió levantar el programa a razón de que se trataba meramente de una cuestión de programación.