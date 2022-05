Ivana Nadal siempre se muestra sensual en cada posteo que hace y por supuesto, se roba los suspiros de sus más de 2.7 millones de seguidores en Instagram.

Hace ya años que la modelo hizo un cambio radical en su vida desde que se alejó de los medios de comunicación, pero aún así mantiene un gran contacto con sus seguidores por las redes sociales.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ivinadal

Y es por ahí donde se ha ganado muchos fanáticos que comparten sus mismos pensamientos, como también haters reprobando sus palabras en diferentes reflexiones que puede llegar a generar.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ivinadal

Sin embargo, ella sigue su vida y sube, en algunos casos, instantáneas donde luce su cuerpo sin prejuicios e intenta inculcar a sus fans que hagan lo mismo.

Ivana Nadal encendió las redes posando de espalda con una microbikini blanca Foto: Instagram

En sus más recientes publicaciones apostó más a revivir viejos momentos donde sin duda es feliz: el verano y la playa. Allí subió la temperatura con una foto en micribikini blanca y posando de espalda.

Ivana Nadal encendió las redes posando de espalda con una microbikini blanca Foto: Instagram @i

Aseguran que Ivana Nadal está separada de Bruno Siri

Desde hace algunos meses el rumor de que algo anda mal entre la comunicadora y el rugbier se fue acrecentando. La panelista de Socios del Espectáculo, Luli Fernández, estuvo investigando “en qué anda la pareja” y se encontró con un dato muy interesante.

Si bien la panelista, aseguró que Ivana le había comentado una foto diciéndole “mi amor”, después de ver que Siri “no para de subir mucha joda, que sale con amigos”, ella ya no está “likeando tanto. Y viceversa”, justificó Fernández.

Ivana Nadal junto a su novio Bruno Siri

“Le mandé un mensaje a Ivana, que estaba en línea, y no me respondió. Si a mí me mandan un mensaje preguntándome si estoy separada de mi marido, digo que no”, explicó la panelista. Luego finalizó: “Y Bruno tampoco me respondió”.