La ceremonia de los premios “Lo Nuestro” vino cargada de muchos momentos especial, pero el anuncio de Natti Natasha sobre su embarazo de seis meses fue la sorpresa de la noche.

La cantante espera a su hijo junto al reconocido productor musical Rafael “Raphy” Pina, quien es también su prometido. Recordemos que el pasado mes de enero, Natti Natasha reveló que tenía planes para casarse con él, además de hablar por primera vez sobre su relación de varios años.

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras ’', dijo la cantante dominicana al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos.

Natti Natasha reveló que estaba embarazada. Instagram/nattinatasha

Por si fuera poco, Natti aprovechó la emoción de sus fanáticos para compatir a través de su cuenta en Instagram una serie de fotos luciendo su actual estado a pocos meses de que llegue el final de la dulce espera.

Una de las fotos que compartió la artista en sus redes. Instagram/nattinatasha

La pareja todavía no conoce si será una niña o un niño, pero se encuentran muy emocionados por el nuevo miembro de su familia, especialmente tras dar a conocer las complicaciones que la cantante tuvo para poder llegar a ser madre: “Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”.

La artista contó que muchos médicos le habían asegurado que no podría ser madre. Instagram/nattinatasha

En un video que publicaron en la cuenta oficial de Youtube de Nati Natasha, la cantante y el productor dieron detalles sobre el embarazo, los cuidados que han tenido por el coronavirus y la felicidad por revelar que se agrandó su familia, ya que Pina tiene tres hijos de su anterior relación.