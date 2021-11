Flor Vigna hizo una publicación en redes sociales señalando su actual estado de salud, el cual ha estado relacionado al estrés que está viviendo y cómo su organismo le pidió un respiro.

//Mirá también: El antes y después de Flor Vigna: así lucía antes de ser famosa

“Entre 38, 39 y 40 de fiebre me estuvieron tratando estos hermosos últimos 3 días. Y hoy sigo de camita”, señaló Vigna en su cuenta de Instagram.

La publicación de Flor Vigna sobre su estado de salud.

La actriz señaló que debido a sus síntomas, ella tuvo dudas y prefirió realziarse una prueba para saber si tenía coronavirus: “Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno. Me hisopé para ver si era COVID-19, pero por suerte no”.

Es que Vigna decidió enfocarse en su carrera musical, un proyecto que la tiene enfocada y que está realizando a través de la autogestión: “Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar pa’ cualquiera. Hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho mucho remo lograr grabar nuestro primer videoclip”.

Flor Vigna

Luego siguió con su relato: “Al parecer al haber estado pensando noche y día (literal, 24/7) en el proyecto, cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida”

Sobre sus síntomas, Flor resaltó: “La pasé mal como hace mucho no la pasaba. Temblequeos, vómitos, mucho frío, mucho calor, dolor fuerte, fuerte de panza”.

Flor Vigna

“Fue un viaje fascinante, pero sin pausa y se ve que mi cabeza no dejaba de carburar. Mi cuerpo me sacó de servicio”, admitió.

Cuándo se estrena la primera canción de Flor Vigna

Flor Vigna decidió emprender un camino musical y parece estar a punto de lograrlo con el lanzamiento de su primer tema musical.

//Mirá también: Salieron a la luz las primeras fotos de Luciano Castro y Flor Vigna juntos

Flor Vigna lanzará su primera canción el próximo 11 de noviembre.

Sobre este momento importante para su carrera, la bailarina expresó: “Quiero dar todo en esta nueva etapa, pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tiene que ser a otro ritmo. Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción. Ahora sí, el 11 de noviembre sacamos el primer tema de muchos. ¡Ojalá les guste!”.