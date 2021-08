Flor Vigna y Facundo Mazzei inauguraron la ronda de pole dance en La Academia de ShowMatch y se llevaron todos los aplausos con su performance en el primer “baile del caño” de la mediática. La pareja sorprendió con la innovadora elección de un tango para abrir el ritmo.

Tras el regreso de Pampita al jurado del certamen, luego de haber dado a luz a su hija Ana hace poco más de una semana, los participantes tuvieron que enfrentarse a un jurado de cinco integrantes, que además de la conductora ahora tiene a Ángel de Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Sin embargo, fácilmente se llevaron todos los aplausos en el estudio de Showmatch, y fueron reconocidos por su excelente elección musical para acompañar el baile, en el que utilizaron un tango de Ástor Piazzolla, tranquilo pero emocionante.

Flor Vigna y Facu Mazzei cuando llegaron a la final del Bailando.

Bajo un cielo estrellado ficticio y un foco de luz tenue, Flor Vigna deslumbró en el caño con un vestido blanco abierto, que luego se quitó para quedarse en un body color piel, más apropiado para desempeñarse en la disciplina.

Aunque nunca antes había hecho pole dance, la bailarina se lució como si fuese una experta, y se colgó del caño sin ningún tipo de problemas. Sus habilidades para la danza le fueron de gran utilidad para llevar a cabo los impresionantes trucos que hizo en conjunto con Facu Mazzei, ambos trepados en lo alto de la instalación.

Flor Vigna imitó a Britney Spears. Foto web. Flor Vigna imitó a Britney Spears. Foto web.

Apenas terminó su performance, el conductor Marcelo Tinelli y todo el equipo presente celebraron con un mar de aplausos. Por su parte, el jurado también los felicitó con muy buenas devoluciones, a excepción de la de Pampita y la de Piquín.

La conductora que recientemente volvió a ser madre declaró que a pesar de haber disfrutado de la elección musical, no se sintió cautivada por lo que los participantes mostraron en la pista. La música me encantó, porque soy muy fan de Piazzolla. Pero no llegué a vibrar ni a emocionarme. Tenía más expectativas con esta pareja”, dijo y los calificó con un duro 5.

(Foto: Instagram/ @florivigna)

Luego, Piquín respaldó a su compañera y dijo que le hubiese gustado que Vigna hiciera más figuras en el caño, y cuando esta mostró con un ejemplo, afirmó que era capaz de más. También los sentenció con un 5.

Sin embargo, al resto del jurado le encantó el baile y, además del voto secreto de Jimena Barón, se llevaron un doble 10 de Ángel de Brito y Guillermina Valdés.