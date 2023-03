Flor Peña subió la temperatura con una imagen en lencería: “Por una buena noche”

Flor Peña es una de las actrices argentinas más activas en redes sociales, y siempre genera contenido que comparte con sus seguidores de todas partes del mundo: desde videos hasta imágenes candentes que dejan poco lugar a la imaginación.

La empresaria y conductora mostró un osado atuendo en una publicación: allí se la ve sentada, utilizando un corpiño escotado en color negro con un pequeño cinturón en la parte inferior en y un pantalón tiro alto del mismo color.

Flor Peña posó con un osado look que mostró de más. Foto: Instagram

En el posteo, Peña arrobó a Divas Play, la plataforma de contenido erótico en la que trabajan varias famosas del medio, y en donde realizan producciones subidas de tono para usuarios. Además, la actriz, acompañó su publicación con un sugerente mensaje: “Por una buena noche”.

La fuerte confesión de Flor Peña sobre su personaje en Casados con Hjijos

Flor Peña reflexionó en La Once Diez/ Radio de la Ciudad sobre su papel de Moni Argento, la madre de Casados con Hijos. Allí, la actriz explicó que tuvo que apartarse por mucho tiempo de la escena teatral porque su rol cómico como Moni la perseguía.

Flor Peña como Moni Argento Foto: Instagram

“Fue muy sanador volver a ser Moni, yo estaba peleada con Moni, por los años que me obligó a distanciarme de ella en el teatro, en muchos personajes, en el teatro, me esforcé muchísimo por no parecerme en nada a ella. Y tuve que trabajar en no parecerme a Moni en otros personajes”, contó.

Flor Peña Foto: Instagram

Luego, añadió: “Cuando voy terminando el domingo después de todas las funciones tengo la sensación de haber cumplido un sueño. Como actriz, con una carrera buena, pero no viví una euforia como le pasa a un músico en el recital, con los fanáticos y nosotros salimos del teatro y por un ratito nos sentimos un Rolling Stone”.

"