Flor Peña se subió a la tendencia del verano y pidió fiesta: “¿Quieren fiesta? Yo también”

Entre todos sus compromisos laborales, Flor Peña siempre encuentra tiempo para divertirse. Además de estar en la conducción de “La P*t@ ama”, sus proyectos teatrales y de estrenar películas en el cine, la actriz planea su casamiento con Ramiro Ponce de León, pero nada de eso le quita lugar en la agenda para disfrutar de una noche alocada a pura música y baile.

Así lo demostró en sus redes sociales en su última publicación. A través de su perfil de Instagram donde reúne a más de 6 millones de seguidores, la actriz se subió a la máxima tendencia del verano y pidió “fiesta”.

Flor Peña subió la temperatura en las redes. Foto: Instagram

Flor Peña compartió en su cuenta verificada un cautivante video bailando sobre el muelle de su casa en Nordelta con un conjunto verde lima, color de la temporada, para anunciar un evento.

En el clip, la comediante invitó a todos los usuarios a participar de la próxima fiesta que se realizará en un boliche de la localidad bonaerense de Castelar. “Nunca mi cuerpo no pide fiesta”, manifestó en la grabación que rápidamente sumó cientos de reproducciones y cerca de 20 mil “me gusta”.

Luego en la descripción destacó: “¿Quieren fiesta? Yo también”. Lo cierto es que la influencer suele mostrar su costado más eductor y audaz en las redes sociales y hasta se deja ver sin censura en la plataforma de contenidos para adultos de Divas Play.

El impensado detalle en el casamiento de Flor Peña que no puede faltar

En la recta final de la cuenta regresiva para su casamiento, Flor Peña se centra en tener todo listo para el gran día. Tendrá dos bodas: una en Salta -de donde es oriundo su prometido- y otra en Buenos Aires.

El momento en que Flor Peña imitó a Ingrid Grudke. Foto: Instagram

De los festejos está a cargo Claudia Villafañe y juntas están detrás de todos los preparativos. En ese sentido, la presentadora de TV confesó qué es lo que no puede faltar en la fiesta de sus sueños: “Lo más importante de la fiesta es el cotillón. No es que la gente llegue a Salta, ni que vuelva la gente. Es el cotillón. No puede faltar en gran cantidad”.

Además anticipó que le gustaría que todos sus invitados terminen la velada luciendo la camiseta de la Selección Argentina ya que la boda coincide a muy pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022.