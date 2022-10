Flor PeñaFlor Peña subió un video al borde de la censura: “¿Y este agujero?”

Flor Peña lucía un traje deportivo de dos piezas mientras uno de sus amigos la filmaba porque algo icónico ocurrió y desató la risa de los presentes: en la parte trasera del pantalón la prenda se rompió y formó un pequeño agujero, y en su defensa, la actriz comentó con gracia: “es que está muy exigido, está muy exigido todo”, y en la descripción del posteo agregó: “Y ese agujero?! Vos sabes algo de esto, Moni?”

Se trataba de un conjunto engomado color negro que constaba de un crop top con fruncidos en el medio y con escote en “v” que acompañó con una calza tiro alto. No obstante, un detalle que se sumaba al clima humorístico y rompe con el outfit deportivo son las ojotas rosas que utilizaba.

El incidente de Flor Peña. Foto: Instagram

Y, al mismo tiempo, Flor comparó su figura con la de Ingrid Grudke al imitar las mismas poses que la modelo realiza luego de ejercitarse, complementando de esa forma la explicación de que es por su contextura física que la prenda se rompió.

El momento en que Flor Peña imitó a Ingrid Grudke. Foto: Instagram

Por qué le cerraron la cuenta de Instagram a Flor Peña

A mitad de año la actriz comentó en su programa de televisión que su perfil fue inhabilitado definitivamente y no entendía por qué, y es que a pesar de los intentos por recuperarla y los reclamos que realizaba no lograba resolver el problema. Fue por eso que se resignó y decidió abrir una nueva cuenta.

El descargo de Flor Peña en Instagram. Foto: Instagram

Y en el primer posteo que realizó, la actriz compartió con nostalgia: “6 millones de seguidores tenía mi cuenta, 8 años de comunicación con el afuera, comunicación directa: desde el nacimiento de mi último hijo, mis viajes y toda mi vida pública y alguna de mis cosas privadas puestas en ese Instagram, mi cuenta verificada, mi bitácora de vida... todas mis experiencias compartidas, todas ahí adentro quedaron hoy y nadie me da una respuesta de por qué no me la devuelven y por qué no puedo seguir teniendo mi @Flor_de_p”.

Sin embargo, aún cuando le entristecía lo que ocurrió, decidió abordar la idea desde una perspectiva positiva y aceptar la idea de empezar de cero con las personas que decidieran acompañarla en ese nuevo espacio.