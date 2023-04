Flor Peña se retira de DivasPlay: estos fueron sus tres mejores looks para la página de adultos

Flor Peña es una de las actrices más destacadas y reconocidas del ámbito mediático argentino, y además de eso: es una de las modelos más sensuales. En su Instagram, en donde tiene 6,1 millones de seguidores, Peña siempre compartió posteos destacando su figura y su cuerpo. Hoy, se despidió de Divas Play.

La actriz escribió en sus redes sociales estas palabras: “Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada”.

Flor Peña se despidió de Divas Play Foto: Instagram

“Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!!Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador”, cerró Peña, dando por terminada una etapa de su carrera.

Los 3 mejores looks de Flor Peña para Divas Play

Flor Peña derritió las redes Foto: Instagram/Flor_de_p

El primero de ellos, es este en donde Flor Peña posa desde una escalera con una lencería negra con tiras. El diseño dejó relucir un pronunciado escote y todo su trabajado abdomen. Y la única prenda que usó para cubrirse fue un blazer negro.

Flor Peña lució su lencería más hot para una foto en redes. Foto: Instagram

Otro de los diseños más sensuales que lució la actriz fue un babydoll blanco de encaje frente a un cortinado.

La súper microbikini dorada con la que Flor Peña puso en jaque la censura en Instagram. Foto: Flor Peña

Por último, uno de los más recordados fue este, en donde la artista utiliza una microbikini dorada super escotada y calada, que destaca su figura justo al lado de una piscina.