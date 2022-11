Flor Peña hizo subir la temperatura en la televisión con su total look en color rojo pasión

La puesta en escena en su programa, LPA en América, fue rotando a medida que pasaban los días para encontrar un formato que funcione, y al contrario de lo que muchos opinaban, hoy en día Flor Peña sigue en pie en la televisión argentina.

Flor Peña enamora a todos con su microbikini Foto: Instagram

“¡Buenas noches! ¡No nos vamos! Estamos renovados, no solamente no nos vamos, sino que nos quedamos y nos mudamos. La semana pasada estuvimos toda la semana grabados. ¡Pero hoy estamos en vivo!. A partir de ahora, en América. Antes estábamos en otro estudio. Me encanta este estudio, miren lo que son las pantallas nuevas, me parecen hermosas”, contó hace unas semanas, al principio de La Puta Ama, la conductora.

Su estilo autenticó y disruptivo le da un tinte de otro color a los programas de la grilla habitual y sus looks deja atónito a todo su público. En su última aparición prendió fuego la pantalla con un total look en color rojo pasión.

Flor Peña se vistió de blanco para celebrar su despedida de soltera. Foto: Instagram

Combinó un pantalón cargo tipo alto, con una blusa con los hombros caídos, muy osado y elegante. Eligió unos zapatos de taco fino del mismo color para completar el atuendo, pero le agrego moños que le aportan una cuota de delicadeza.

Cuando se casa Flor Peña

Planeo sus dos ceremonias de la mano de Claudia Villafañe y su gran equipo, para que ningún detalle se les pierda de vista. La celebración más próxima se confirmó que se montará el próximo 19 de noviembre en Cafayate, Salta, de donde es oriundo su pareja.

Flor Peña y un look a puro fuego por TV: corpiño y tacos animal-print, blazer y calza. Foto: Flor Peña

La segunda será el 25 del mismo mes en Buenos Aires, donde se espera una fiesta a todo trapo con 400 personas.