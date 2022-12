Flavia Palmiero lució una microbikini con el color del verano y despertó suspiros

En medio del calor que azota a la Ciudad de Buenos Aires, Flavia Palmiero ya está lista para recibir al verano. Gracias a su emprendimiento de trajes de baño tiene un guardarropas infinito con combinaciones a puro color y diseños diferentes de prendas ideales para una tarde de pileta.

En las últimas horas y para hacerle frente a las altas temperaturas, la modelo eligió una microbikini naranja para sumergirse en la piscina y refrescarse en la intimidad de su hogar. Así animó a sus más de 400 mil seguidores en Instagram a utilizar conjuntos de colores para reflejar toda su energía.

Eligió una microbikini naranja Foto: instagram/flapalmiero

En su reciente publicación en redes sociales se la pudo ver al borde del agua con la malla de dos piezas y con un jazmín que decoró su cabeza. Para ponerle onda al día, manifestó: “Seguimos con los colores. Me cambié. ¡¡Vamos Mís diosas!! ES LA POSEEEEEEEEE”.

Fue cuestión de horas para que el post reciba más de 13 mil “me gusta” en su perfil y aunque los comentarios fueron desactivados en la publicación no es difícil imaginar que sus fotos hicieron suspirar a más de uno.

Le llovieron corazones Foto: instagram/flapalmiero

Cómo se cuida Flavia Palmiero: su rutina de skin care

A los 56 años la conductora se muestra radiante. Uno de sus secretos de belleza es el constante cuidado de la piel, además de una rutina de ejercicios y buena alimentación. Años atrás confesó en una entrevist para Caras que cuida su rostro de los 20 años y que nunca se hizo cirugías estéticas.

Le puso color al verano Foto: instagram/flapalmiero

Para cuidar su piel, Flavia Palmiero usa cremas para el rostro y para el cuerpo desde muy corta edad. También contó: “Para cuidar la piel del rostro todas las semanas uso ‘Venus legacy’ durante 30 minutos. Esto me ayuda a tensar la piel y renovar el colágeno”.

Una vez al año se hace un “‘Ultherapy facial’ y con eso se tensa el músculo logrando un efecto lifting”. “Las zonas rebeldes del cuerpo las he tratado con ‘Coolsulpting’. Semanalmente me realizo un ‘Body Ter Premiun’ para tonificar las piernas y el abdomen. Todos tratamientos que no son invasivos. Me maquillo lo necesario, tomo un poquito de sol, como sano y no fumo. Sólo de vez en cuando un habano. Las cirugías me dan pánico y no soy más feliz por tener la panza chata”, confesó.