Flavia Palmiero apostó a una enteriza blanca con mucho escote y cosquistó desde la arena

Desde que apuntó a dedicarse a la industria de la indumentaria, Flavia Palmiero no hace más que consechar éxitos y los mejores comentarios. En su Instagram, donde tiene miles de seguidores, la actriz no duda en compartir las últimas tendencias de su emprendimiento, del cual es la modelo indiscutida.

En esta oportunidad, la modelo compartió una serie de fotos en las que se la puede ver posando con una enteriza blanca bien escotada de su colección de trajes de baño.

Flavia Palmiero conquistó Miami con una enteriza blanca Foto: Instagram

Junto a las imágenes, Palmiero les dejó un mensaje a sus fanáticos: “Llegue a la playa y el clima está medio feo. ¡Pero se disfruta igual! Necesito desconectar pero me cuesta. Me gusta mucho lo que hago y cambio de lugar, pero sigo pendiente de todo. No me jode, pero si espero relajar los tiempos, ¡y que el tiempo mejore! Ya hoy salió el sol, pasó la tormenta. Es un año con el clima muy movido. Vamos a disfrutar y agradecer siempre la oportunidad de viajar y también tener la calma para proyectar lo que se viene. Siempre desde la gratitud y la valoración de los afectos y ustedes que me acompañan. Seguimos en contacto”, cerró.

CUÁLES SON LOS SECRETOS DE BELLEZA DE FLAVIA PALMIERO?

Muchas veces le han consultado a la conductora infantil y modelo acerca de sus secretos a la hora de cuidar de su figura, admirada tanto en la Argentina como en el extranjero.

“En realidad no tengo grandes secretos. Porque toda mi vida fui muy sana en mis costumbres y eso se ve en el cuerpo. Soy metódica y llevo una vida muy natural”, confesó en una oportunidad.

Palmiero confesó que aunque no tenga reproches estéticos, sí se realiza tratamientos cortos semanalmente en el rostro. Estos consisten en ayudar a tensar la piel a través del colágeno. También admitió que, una vez al año, se somete a otro proceso un poco más complejo, pero siempre enfocado en la cara.