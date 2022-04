Eva de Dominici se encuentra viviendo en Estados Unidos. Viajó allí para crecer en su carrera y encontró el amor. Actualmente esta en pareja con el hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, y tienen un hijo juntos llamado Cairo.

Eva De Dominici Foto: Instagram/dedominicie

Esta vez sorprendió a sus seguidores por su nuevo look. En Instagram cuenta con una comunidad de 2,7 millones de seguidores con quienes comparte su trabajo. En la ultima semana mostró también por primera vez el rostro de su hijo.

Eva de Dominici compartió una imagen con sus seguidores: "Inédito". Foto: Eva de Dominici

La actriz argentina tenía una hermosa melena morocha que le llegaba hasta los hombros. Su cambio fue radical y lo mostró con una foto donde recomienda el libro de Joan Didion, Slouching Towards Bethlehem. En ella se ve su cabellera rubia que supera por varios centímetros sus hombros y su nuevo flequillo. Su remera cut out, una de las ultimas tendencias de la moda, no pasa desapercibida tampoco.

Eva De Dominici cambió de estilo: Se mostró con la cabellera rubia y flequillo. Foto: Instagram

Sus seguidores reaccionaron a este cambio al instante. Eva se ganó 22 mil me gustas y cientos de comentarios: “Con ese color de pelo”, “Fan de tu look”, “que precioso te queda ese color evita❤️ mi mamá siempre me decía que el rubio le queda lindo a la gente pura de alma porque se le refleja la claridad en el rostro, no sos excepción”, “Tan divina vas a ser”, “¡Que guapa con ese color de pelo!”.

Eva De Dominici y su cambio de look. Foto: instagram

Cómo se conoció Eva de Dominici con Eduardo Cruz

Eduardo Cruz es productor y es parte de una de las familias más famosas de Hollywood, la familia Cruz, integrada por su hermana Penélope y por Javier Bardem. Cuando Eva viajó a Estados Unidos y conoció al productor en 2018.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz, enamorados en la fiesta de los Oscar 2020

La actriz lo conoció en la ciudad de Los Ángeles, donde viven actualmente, por amigos en común. El flechazo fue instantáneo y a los seis meses llegó la noticia de la dulce espera. Según cuenta ella fue un romance muy intenso: “Al mes de conocerme él me dijo ‘siento que vas a ser la mamá de mis hijos’. Lo hablaba con los amigos”. En 2019 finalmente llegó Cairo y agrando la familia.