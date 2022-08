Era monja, lo dejó todo por amor y ahora gana millones con fotos para adultos

Las redes sociales nunca dejaron de sorprender a los internautas. Pues, en ellas uno se puede encontrar con nuevos inventos, sorpresas o, incluso, historias que parecen sacadas de una novela. El claro ejemplo de eso es la historia de Yudy Pineda, una mujer originaria de Colombia que ejercía de monja, hasta que se enamoró, dejó los hábitos y ahora encontró una nueva profesión.

Con 31 años Yudy Pineda reveló, durante una entrevista en YouTube, que siempre quiso seguir el camino de la iglesia. “Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras, que yo dije: ‘Quiero estar con ellas, vivir con ellas, tener esa vida’”, explicó.

Las fotos de la monja que abandonó los hábitos para convertirse en actriz porno

Este camino religioso, en el cual Yudy Pineda se desempeñó, comenzó para ella a los 10 años, cuando ingresó en la iglesia. Pero luego, a los 18, decidió dejarlo tras enamorarse de un profesor. Por lo que contó ella misma, fue este hombre, quien le daba clases, el que la motivó a dejar los hábitos para que, después, se encuentre con esta nueva profesión: vender fotos para adultos.

Yudy Pineda vende contenido. Foto: instagram

La monja que dejó todo por amor vende contenido para adultos

Por lo que la misma Pineda aseguró, tras un tiempo de estar en pareja con este hombre, conoció a quien hoy es una gran amiga para ella, ya que fue ella quién le ofreció ser modelo en internet. “Conocí a una amiga y me dijo: Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo. Yo le dije que qué chévere y que me quedó sonando. Ella me dijo que se ganaba superbién y que me contactaba con la persona encargada”, comenzando así un nuevo camino.

Yudy Pineda Foto: Instagram

A partir de allí, Yudy comenzó a ganar un total de dos mil dólares mensuales. Aunque, actualmente, trabaja como actriz de contenido para adultos cobrando un total de 40 mil pesos mensuales por cada persona que se suscribe a su contenido.