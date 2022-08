Cazzu es, sin duda alguna, una de las celebridades del momento en la Argentina. Sus canciones no paran de sonar en las pistas de bailes y juntadas entre amigos, logrando conquistar millones de admiradores.

Es en este sentido que, Cazzu posee una cuenta de Instagram con más de 10.4 millones de seguidores, siguiendo a tan solo un poco más de 260 personas y posicionándose como una de los principales perfiles de la red social en el país.

Allí la cantante lleva compartidas más de 280 publicaciones, destacándose sus looks urbano tanto arriba como debajo del escenario, siendo cada uno de ellos de un gran sentido fashionista y llevándose cientos de miles de likes.

Al estilo reina del hielo, Cazzu conquistó más de 1 millón de corazones en “cat-suit” blanco y bucaneras. Foto: Instagram: Cazzu

En esta oportunidad, Cazzu revolucionó Instagram con una fotografía a través de sus stories; allí se la puede ver entre espejos y luciendo un impactante look protagonizado por un top de red con aberturas.

Entre espejos, Cazzu desafió la censura a través de Instagram en top de red con aberturas. Foto: Cazzu

El look de Cazzu desafió sin ningún tipo de filtro la política de censura de Instagram, aunque esta no es la primera vez que la cantante comparte looks de alto voltaje que dejan a sus millones de seguidores al borde del desmayo.

Cómo se hizo famosa Cazzu

Cazzu es una de las cantantes más famosas en la Argentina, con más de 6.9 millones de oyentes mensuales en Spotify y 5.15 millones de seguidores en YouTube.

"Loca" de Khea ft. Duki y Cazzu. Foto: Khea

Pero, ¿Cómo se hizo famosa Cazzu? La “nena trampa” saltó a la fama tras su colaboración en la canción “Loca” de Khea junto a Duki y, que posee una versión remixada de Bad Bunny.