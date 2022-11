En corpiño de encaje y pantalón denim, Andrea Rincón sorprendió en Instagram

Andrea Rincón, una de las personalidades más reconocidas dentro del ambiente de la farándula, subió a la red social en la que reúne 1,1 millón de seguidores una fotografía en blanco y negro en la que lucía un look que no solo se adaptaba a su figura sino que también la resaltaba.

Andrea Rincón mostró su escote en una sesión de fotos desde la intimidad de su cuarto

Se trató de un corpiño de encaje blanco con aro que estaba decorado con volados en el extremo inferior y al cual acompaña con un pantalón denim tiro alto. Al mismo tiempo, la modelo adoptó una postura y una expresión sensual mientras sonreía discretamente a la cámara.

Andrea Rincón coqueteó en Instagram con muy poquita ropa puesta. Foto: Gentileza Instagram

De esta forma, su vestuario complementado con el pelo suelto y sutilmente ondulado y el rostro carente de maquillaje, lo que buscaba era lucir un aspecto fresco, casual y natural.

Qué papel va a interpretar Andrea Rincón en “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”

La modelo fue confirmada como parte del staff que va a formar parte de la segunda temporada de la telenovela más vista de Canal 13, y durante la entrevista que dio por ‘La Once Diez’ comentó que le dará vida a Mónica Villalobos, una “primera vedette que está trabajando hace años y de repente llega Ana, interpretada por Justina Bustos, y me viene a destronar y empiezo a pelear por mi lugar haciendo cosas que hace una persona de esas para las que el fin justifica los medios, empieza a hacer muchas cosas y yo tiré algunas (ideas), porque me las hicieron”.

Andrea Rincón como vedette. Foto: La Voz

Y tras el rumor que surgió en redes sociales acerca de que la vedette a quien interpretaría era Moria Casán, Andrea desmintió esa teoría y aclaró que “no representa a nadie”.