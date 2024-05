En bata y sin corpiño, Karina Jelinek posó frente al espejo y subió la temperatura en Instagram

Karina Jelinek jamás pasa desapercibida. Avasallante y jugada, siempre apuesta por un paso más y muchas veces traspasa los límites. No le teme a la censura y despliega toda su sensualidad en cada fotografía que comparte.

En Instagram tiene millones de seguidores que día a día aguardan nuevas publicaciones. Su estilo revoluciona al público y conquista corazones. Las fotografías en donde deja mucha piel al descubierto son las que más likes consigue rápidamente. Sensual y chic, siempre tiene las prendas must de la temporada.

Karina Jelinek alucinó a sus fans mirando a cámara y posando frente al espejo. La morocha mostró mucha piel y modeló con muy poca ropa. Sin lugar a dudas, sabe a la perfección como capturar miradas y llevarse todos los aplausos.

La influencer lució una sensual bata de seda en color negro. Posó sin corpiño y mostró mucha piel. Complementó el look con una bombacha colaless ultra cavada y diminuta.

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado, resaltando su mirada y para los labios eligió un tono rosado.

La modelo brilla con cada look que elige. Nunca pasa desapercibida y su carisma no conoce de límites. En Instagram marca tendencia y es una referente del mundo de la moda.

