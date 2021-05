Elliot Page (34), protagonista de la película “Juno”, mostró sus cambios físicos con una imagen en traje de baño que compartió en su cuenta de Instagram, en la que reúne más de cuatro millones de seguidores.

La publicación obtuvo más de dos millones de “Me gusta” y miles de comentarios. Además, muchos usuarios hicieron referencia a la felicidad de Elliot.

Elliot Page mostró sus cambios físicos.

“Mira esa sonrisa”, comentaron varios seguidores. Miley Cyrus también se hizo presente en la foto que compartió el actor y escribió: “Hot”.

En diciembre de 2020, el artista anunció, a través de su cuenta de Twitter, que se consideraba transgénero.

El actor confesó que durante su infancia “se sentía como un niño”. Foto: Gentileza

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente finalmente amarme por quién soy, lo suficiente como para alcanzar a mi auténtico yo”, escribió en la carta.